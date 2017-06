Tippkokk ennustab: sellest rahvusköögist saab uusim trend

Kui maailma maitsed suši, hamburger, kanakarri ja Tom Kha on juba üsna levinud, siis nüüd võib uusima toidutrendina esile tõusta filipiini rahvuskööki, arvab Bourdain. «Ma eeldan, et teatud filipiinipärastel toitudel on suur tõenäosus maailmas rohkem levida ja juurduda ning oma kohta inimeste toidulaual ka hoida,» ütles ta väljaandele Independent.

Ühe potentsiaalse roana nimetas Bourdain sisig’i, mida valmistatakse seakärsast, -kõrvadest, -lõuast ja –keelest. «Sisig on ideaalse kompositsiooniga roog inimeste südamete ja maitsemeelte võitmiseks, samas on see lihtsasti valmistatav ja sobilik õlle kõrvale. Ilmselt veenab see paremini inimesi, kellel on filipiini toitudega juba mingi kokkupuude olemas,» selgitas kokk.

Bourdaini arvamus Ameerikasse kolinud ja sealsesse kogukonda sulandunud filipiinlastest on hea ning tema meelest on ka tervitatav maitsete ja köökide segunemine. «Samas USAs elavad filipiinlased võivad oma toitu alahinnata, kuna neid on näiteks balut’ söömise pärast pilgatud,» tõdes ta. Balut on üks filipiini rahvusroogi, mis kujutab endast kõvakskeedetud pardiembrüot ning võib tõepoolest olla paljudele tülgastav.

Bourdain tõi veel välja, et paljudel filipiini toitudel on hapukaid ja mõrusid noote, mis olid ameeriklaste maitsepaletile veel aastaid tagasi võõraid, ent nüüd on maitsed muutunud ning filipiinipärastel toitudel võib olla nii Ameerikas kui mujal maailmas helge tulevik.