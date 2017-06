Kasulikud nõuanded, kuidas rakendada suveaega parema töö leidmiseks

CV Online'i blogi annab nõuandeid, kuidas suvel karjääris kannapööret teha.

Loo kontakse

Jahedama ilmaga tasub külastada ettevõtete korraldatavaid üritusi, konverentse ja seminare, kus sõlmida uusi kontakte. Networking ehk suhtlusvõrgustiku loomine on üha kasvav trend ning võimalusi on mitmeid – nii tasuta seminare, konverentse, koolitusi kui ka üritusi sümboolse tasu eest. Suvi on hea aeg värskendada ning täiendada oma teadmisi, seega hoia silmad lahti ning väisa vahvaid üritusi, et sinu võidud tööturul oleksid veelgi lennukamad.

Kuula sõbra nõu

Suveõhtul grilli ääres küsi sõpradelt nõu töökohtade osas, sest kindlasti on kellegi tuttaval abikäsi tarvis. Niisamuti võib sõbra soovitus ikka vett pidada – mitme peale moodustate suurema suhtlusvõrgustiku ning sobilik tööpakkumine võib olla käeulatuses. Soovides kanda kinnitada püsivamale kohale, on suvi samuti suurepärane aeg kohanemiseks uues ettevõttes.

Iga uus klikk võib tuua midagi uut

Ära unusta suvel ka tööportaali kiigata. Tööpakkumisi meeldivas valdkonnas lisandub pea igapäevaselt, seega leiad sealt inspiratsiooni. Lisaks avastad ka enda kohta midagi uut – näiteks mere ääres on eriti vabastav analüüsida, mida on sul tööandjale pakkuda, millised on su tugevused, nõrkused ning ootused tulevikutööandjale.

Värskenda CV-d

Suvenauding vabastab loovuse, seega on õige aeg vaadata üle enda sotsiaalmeedia profiil kui ka CV. Tee sõprade või pere seltsis ajurünnak, mida on oluline CV-s kajastada, kuidas nemad sind näevad ning millise info jagamist võiks vältida. Tutvu huvipakkuvate töövaldkondade ja -kuulutustega ning kombineeri CV-s enda oskused ja teadmised koos lihtsa disainiga. Enda sotsiaalmeediaprofiilidele pilku peale heites vaata üle, kas sealgi tasuks teha suvine puhastus.

Jää iseendaks

Suvi on täiuslik aeg muutusteks, kuid ära suvekuumuses iseennast kaota. Kõige tähtsam on üritusi külastades, uusi inimesi kohates ning CV’d ja profiili uuendades iseendaks jääda. Ausus asendab mitmekordselt enesekiitmise või -laitmisega ülepingutamise. Eneseanalüüsimiseks võta hea sõber või pereliige käevangu, et mõtestada koos lihtsalt ja ausalt suheldes lahti sinu võimed ja oskused.

Kümme sammu uue töökoha saamiseks: