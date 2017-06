Veidraimad asjad, mille Costco odavpoe kliendid on poodi tagastanud

Costco poliitika näeb ette, et klientidel on voli poodi tagastada peaaegu iga toodet ning saada selle eest isegi raha tagasi, kirjutab Business Insider. Foorumikeskkonnas Reddit vastasid Costco endised ja praegused töötajad, millised on nende meelest olnud kõige kummalisemad ja kohati isegi kõige rõvedamad tooted, mida kliendid on püüdnud tagastada.

Surnud taimed. Väidetavalt tagastavad kliendid aiahooaja tipphetkel sageli taimi, mis on nende süül juba ära õitsenud ja kuivanud. Vahel on ka juhtunud, et tagastatavad taimed on mitmeid aastaid vanad.

13 aastat seisnud kala. Klient olevat tagastanud kala, mis oli tema sügavkülmikusse ununenud suisa 13 aastaks. Raha sai ta selle eest tagasi.

Tühjad alkoholipudelid. Naine püüdis poodi tagastada tühja veinipudeli, sest jook tekitas talle kohutava peavalu. Sageli saavad ka sel puhul kliendid toote eest raha tagasi.

Pooleldi söödud liha. Klient tõi tagasi karbikese pooleldi söödud ribidega, millest polnud järel suurt midagi peale kontide ja rasva. Toode hüvitati talle täieliku maksumuse ulatuses.

Vanad madratsid. Töötajad peavad tülgastavaks seda, kui tagasi tuuakse vana määrdunud madrats ning neil on kohustus see prügikasti mahtumiseks lahti lõigata. Haruldased pole juhtumid, mil madratsile on ohtralt urineeritud.

Kahtlane seif. Klient tagastas poodi seifi, mis lõhnas tugevalt marihuaana järele. Teenindaja kutsus kaupa vastu võttes koheselt politsei.