Tippkokk avaldab algajate kokkade kuus põhiviga

Toitude ülemaitsestamine. Law märgib, et kasutas algajana isegi roogades kuni tosinat eri maitseainet, ent see vaid ehmatab inimese maitsepaletti, vahendab Business Insider. Maitsval toidul peaks olema maksimaalselt kolm kuni neli põhimaitset ja aroomi.

Panni vähene soojendamine. Kui pannil liha, muna või mistahes muud toitu praadida, peaks pann vähemalt viis minutit saama soojeneda, sest kui toit panna jahedale pannile, laguneb selle õige konsistents või pole sellest lihtsalt mingit kasu.

Toidutermomeetri unustamine. Sellel väiksel ja üsnagi soodsal köögitarvikul on oluline roll toitude, eriti liha ja küpsetiste täielikus ja ideaalses valmimises.

Liigne vedelik hautamisel. Law väidab, et algajad kokad kipuvad toite hautamisvedelikuga üle kallama – näiteks nii, et lihatükk ujub vees või veinis. Hautamisel ja keetmisel on siiski erinevus sees ning vedelikuga pole mõtet liialdada, vaid kergelt maitset anda.

Koostisosade suvaline asendamine. Näiteks asendatakse retseptis mõni koostisaine, millel on alternatiiviga sarnane maitse või konsistents. Alati need katsetused siiski ei õnnestu, sest kokk ei tea, kuidas üks või teine koostisosa näiteks kuumutades käitub ning kogu rooga mõjutada võib. Seega eksperimenteerimine käigu pigem kaasas juba suurema kogemuse ja teadmistega.

Kastme paksendamine liigse tärklisega. Kuna kaste ei paksene kohe sekundipealt, tuleb kokal olla kannatlik, enne kui kastmesse uus hulk jahu või tärklist segada. Kui nendega liialdada, on tulemuseks maitsetu, teraline ja veniv kaste.