Elamusfestival otsib alternatiive karastusjookidele

Festivali korraldusmeeskonna liige, kes vastutab baaride eest, Paula Uspenski tõdes, et säärane idee tuli korraldajate ühisest tõekspidamisest, mille kohaselt tarbitakse suhkrut täis karastus- ja energiajooke liialt ning tervislikkusest on asi kaugel, vahendab Saarte Hääl. «Samuti hoolime loodusest ja selle üldpildist, kuhu ei sobi tühjad plastpudelid ja -topsid,» kinnitas Uspenski.

See pani neid mõtlema, et kokteile ja karastusjooke on võimalik valmistada ka kohalikust toorainest. Inimesed teevad ju ikka igal aastal suurtes kogustes mahla ja siirupeid. «Juba selle pärast, et saaki mitte raisku lasta,» märkis Paula Uspenski.

