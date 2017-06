Uued kohvitrendid: sulavõi-, külmpruul- ja nitrokohv

Kohv sulavõiga – bulletproof kohv

Mõned aastad tagasi Eestis levima hakanud trend tähendab, et kohvi sisse lisatakse piima asemel teelusikas sulatatud soolavaba võid või lusikatäis kookosõli. Tänu kohvis sisalduvale rasvale täidab selline kohv kõhu kauemaks ning annab ajule rohkem kütust. Võiga kohvi joomine on mõningates kultuurides, näiteks Etioopias, väga tavapärane. Läänemaailmas on võikohvi populariseerija USA ettevõtja Dave Aspery, kes sellega esmakordselt Tiibetis kokku puutus.

Kohv vaadist – nitrokohv

Kohv vaadist võib kõlada võõralt, kuid see on kasvav trend. Läbi õllekraani lastud lämmastikuga rikastatud kohv saab endale siidisema ja vahutavama konsistentsi ning pehmema maitse. Lisaks ei pea sellele lisama suhkrut ega piima, sest valminud kohv on maitselt mahedam.

Külma veega pruulitud kohv

Külmpruulitud kohv on maitse poolest vähem happelisem. Selle valmistamine pole keeruline, kuid samas on tegemist pika protsessiga, sest kohv võiks külmas vees seista umbes 12 tundi. Külmpruulitud kohvi võib valmistada nii presskannuga kui nõrutada läbi kohvifiltri. Tulemuseks on mahe ja värskendav jook, mida võib segada ka tooniku või Sprite’ iga.

Värske jahvatus ja erikohv

Üha enam ollakse teadlikud nii kohviubade sortidest kui nende kasvatuspiirkondadest. Inimesed huvituvad kohvist, mille oad on pärit väikesest istandustest või on segatud kokku vastavalt isiklikule tarbimisharjumusele. Samuti ollakse rohkem teadlikud erinevatest kohvi töötlemise, röstimise kui ka valmistamise viisidest ning pööratakse tähelepanu sellele, et kohv oleks valmistatud värskelt jahvatatud kohviubadest. Võib öelda, et möödas on kannukohvi aeg ning kohv on saanud joogiks, mida igaüks saab nautida just endale meelepäraselt.