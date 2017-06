14 asja, mida ülemus ei tohiks töötajalt kunagi nõuda

CheatSheet portaal teeb ülevaate, milliste ülemuste soovidega ei peaks nõustuma ning millised küsimused on piisavalt imelikud, et panna töötaja mõtlema selle üle, kas ta on ikka õiges kollektiivis.

Kas saaksid lõunatamise ajal tööd teha? Lõunapaus on siiski aeg, mil töötaja saab hinge tõmmata ja võib töömõtted korraks unustada. Pause ei või töötajalt ära võtta, kuid kui oled lõuna ohverdamisega kiire projekti nimel nõus, siis pea meeles, et selle aja eest peab sulle ka palka maksma.

Kas saaksid puhkuse ajal kättesaadav olla? Mõni ülemus kipub arvama, et töötaja kuulub ka oma puhkehetkel jätkuvalt firmale, sest talle makstakse selle eest. Siiski on väga ebaviisakas tülitada töötajad puhkuse, sünnipäeva, mesinädalate või muu puhkehetke ajal, mil tal on täielik õigus tööst eemalduda. Kui ülemus kipub sind puhkuse ajal sind segama, siis tee talle enne puhkuseleminekut väike meelespea, milles annad ülevaate, mis seisus mõned projektid ja ülesanded parasjagu on, kes sind asendab ning kes oskab vajalike asjade kohta samuti kiireloomulist teavet jagada.

Kas saaksid oma puhkuse edasi lükata? Väga ebamugav küsimus, mis tekitab töötaja ja ülemuse vahel pingeid, sest tõenäoliselt on seda küsitud seepärast, et puhkused on kehvasti planeeritud ning töötajaid parajasti napib. Kui ettevõte sinu puhkuse ajal kokku ei kuku, siis ei ole see kindlasti põhjendatud palve. Kui firma aga sel ajal väga hätta jääks, tuleb sõltuvalt olukorrast ja puhkuseplaanide olulisusest kaaluda, kas nõustuda või mitte.

Tean, et oled haige, ent kas saaksid ikka tööle tulla? Samuti ebamugav küsimus, millele vastamine sõltub suuresti sellest, kas tegu on tõsise haiguse või kerge külmetusega ning kas tööletulek on väga oluline või mitte. Tõsi aga on, et väga paljud töötajad on sunnitud ka haigena tööl käima, kuigi see vaid raskendab ja pikendab haiguse kulgu.

Kas tahad Facebookis mu sõbraks hakata? Sõbrakutse võib olla veidi riskantne, sest siis jäävad ülemuse silma ette kõik su tegemised ja pildid. Niisamuti saab ta seda infot vajadusel sinu vastu ära kasutada, kui tegid näiteks tööluusi ning jäid seda Facebookis avalikustades rumalalt vahele. Mõtle järele ja analüüsi teievahelist suhet ning otsusta, kas tahad oma eraelu ülemuse ja kolleegide eest pigem privaatsena hoida või pole see niivõrd oluline.

Kas saaksid mu riided keemilisest puhastusest ära tuua? Kui su ametinimetus pole just personaalne assistent, siis on see palve kohatu, sest ülemusel pole õigust käskida töötajal tegeleda tema isiklike asjadega, mis töösse kuidagi ei puutu. Seega pigem keeldu viisakalt ja maini, et selle jaoks on olemas jooksupoisid.

Kas saaksid meie konkurendi järel luurata? Vahel võib konkurentsis püsimine ülemusele pähe hakata ning ta palub töötajatel konkurendi kohta infot hankida. Kui see kujutab endast näiteks konkureerivate hindade jälgimist, pole selles midagi imelikku, ent mida kaugemalt pead teatud info hankimiseks minema, seda veidramaks see palve muutub.