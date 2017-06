Saku Õlletehas tahab viie aasta pärast minna üle taastuvenergiale

«Vähem kui viie aasta pärast, 2022. aastaks, peab kogu meie tootmine olema üle läinud taastuvenergiale, peame poole võrra vähendama oma süsihappegaaside väljastamist, veerandi võrra veekasutust, tegema absoluutselt igal pool kättesaadavaks ka alkoholivaba õlle ja vähendama tööõnnetuste hulka,» märkis Saku Õlletehase tootmisdirektor Marika Tungel pressiteates ja lisas, et 2030. aastaks on aga eesmärgid veelgi kõrgemale seatud.

«Tegelikult oleme me nende eesmärkide suunas juba mõnda aega liikunud ja näiteks eelmise aastaga parandasime me oma efektiivsust sooja- ja elektrikulude osas ligi 15 protsenti,» ütles Tungel. «Taastuvenergiat on kavas suuremas osas kasutama hakata näiteks jäätmetest biogaasi tootes.»

Carlsberg Grupp võttis kõikides oma tehastes terves maailmas eesmärgiks 2030. aastaks täielikult likvideerida süsihappegaaside emissiooni ja vähemalt poole võrra vähendada vee kasutamist, teatas ettevõte.