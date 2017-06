Jamie Oliver õpetab, kuidas valmistada külmpruulkohvi

Külmpruulkohv pole seesugune trend, mida ei saaks igaüks ise katsetada, sest sisuliselt tähendab see uhke sõna vaid kohvi, mida on hoitud tükk aega külmas vees, kurnatud ning sellele jääd lisatud.

Erinevalt tavalisest kohvist on külmpruulkohvi valmistatud külma veega, mis annab selle mahedama ja magusama maitse, samas kui kuum vesi toob pigem välja kohvi mõru meki. Selle erinevus jääkohviga on aga see, et jääkohvi saab kiiresti valmis, külmpruulkohvi ootab aga üsna pikk «leotamine» ja mõningane kurnamine.

Külmas vees leotatud kohvi tuleb valada läbi sõela või marli, et kohvipaks sellele pidama jääks. /www.jamieoliver.com

Külmpruulkohvi fänniks on ka populaarne kokk Jamie Oliver, kes soovitab inimestel proovida ka ise selle kohvitrendiga katsetamist. Oliveri retsept on järgmine: