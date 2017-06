Tasub teada: kaheksa kuldreeglit ebameeldiva toidumürgituse vältimiseks

Toidumürgitus pole naljaasi, sest see ei pruugi tuua vaid meeletut ebameeldivustunnet, vaid halvemal juhul viia surmani. Toiduportaal FoodAndWine annab nõuandeid, kuidas viia toidumürgituse oht võimalikult madalale.

Ostle targalt. Toiduohutus algab toidupoest. Kui lähed poodi, siis tõsta ostukorvi esmalt kuivained ja kauasäilivad toidud, värsked ja külmutatud tooted haara kaasa viimasena, et need saaks võimalikult kaua jahedas olla. Ära unusta ka toitude säilivuskuupäevi vaadata ning tee ostuotsused vastavalt sellele, kas jõuad need ära tarbida või mitte. Kui asju kotti pakid, siis hoia toores liha teistest toodetest eraldi ning pane koju jõudes asjad võimalikult kiiresti külmikusse.

Pesemine on võtmesõna. Kõik värsked kaubad vajavad korralikku pesemist, isegi kui need enne söömist ära koorid. Niisamuti tuleb regulaarselt pesta lõikelauda ja teisi pindu, kus toitu käideldakse.

Eralda toored toidud ülejäänutest. Näiteks ära jäta kunagi liha või kala kapile, sest nende pealispind sulab kiiresti ning edendab bakterite kasvu ja levikut. Kasuta tooreste toitude käitlemisel konkreetseid lõikelaudu ning valmistoite lõika teisel lõikelaual. Kui oled vee all pesnud toorest liha või sellega kokku puutunud lõikelauda, siis tee ka kraanikauss pärast seda hoolikalt puhtaks. Need on kõige lihtsamad viisid, kuidas saad toidu kaudu ristsaastumist vältida.

Väldi kokkupuudet toore munaga. Üks peamisi süüdlasi toidumürgituses on Salmonella bakter, mis levib eriti just toore muna kaudu. Seega ole ettevaatlik toitude või pindadega, mis on kokku puutunud toore munaga. Seepärast ei tohiks tainakaussi ega tainaga kokku puutunud lusikat limpsida ning need peab hoolikalt ära pesema.

Jälgi temperatuuri. Seda eelkõige liha ja kala puhul. Kõige kindlam viis on liha valmistades kasutada toidutermomeetrit. Linnuliha on täielikult küps, kui selle sisetemperatuur on 75 kraadi ringis, sea- ja veiselihalõikudele piisab alates 65-75 kraadist. Bakterid paljunevad kõige kiiremini vahemikus 4-60 kraadi, seepärast tee kindlaks, et liha on vähemalt selle kriitilise piiri ületanud. Ka toidujääke soojendades tuleks saavutada vähemalt 75-kraadine sisetemperatuur. Kui ülessoojendatud toit hakkab juba aurama, on selles bakterid hävinenud.

Usalda oma sisetunnet. Kui toit on ostetud, säilitatud ja valmistatud õigesti, ei tähenda see siiski veel, et see oleks sada protsenti turvaline. Ära riski toidujääkide söömisega, mis tunduvad sulle kahtlased. Sama kehtib ka värskete toitude puhul, mille säilivusaeg veel kehtib, kuid lõhn või välimus tundub imelik. Soovituslik on jälgida 2-5-4 rusikareeglit: ära jäta toitu kauemaks külmikust välja kui kaks tundi; säilita seda karbis, mis on vähemalt viis sentimeetrit sügav; tarbi see toiduks ära hiljemalt neli päeva pärast ostmist.

Rasedana ole eriti ettevaatlik. Toiduohutus on veelgi tähtsam, kui pead sööma kahe eest, sest immuunsüsteem võib raseduse ajal olla veidi nõrgem ja vastuvõtlikum haigustele või bakteritele. Kokkupuude saastumisega võib naisele endale talutav olla, ent veel sündimata lapsele võib see olla surmav või põhjustada väärarenguid. Rasedad peaksid kindlasti jälgima samu toiduohutusreegleid nagu kõik teisedki, kuid veelgi hoolikamalt. Näiteks uhkeid delikatesslihasid ja juuste, mille lõhn ega välimus ei pruugi viidata saastumisele, tasuks pigem vältida.

Ettevaatus restoranis. Kõik toidukohad peavad samuti järgima rangeid sanitaarnõudeid, kuid enamasti pole kliendil võimalik kindlaks teha, kas restorani on nõuete rikkumise eest karistatud või mitte. Seal pead olema iseenda terviseohutusinspektor. Vaata näiteks, milline näeb välja restorani tualett. Kui see on väga räpane, on tõenäoline, et ka köögis ei peeta puhtusest lugu. Uuri ka personali riietuse, lauanõude ning laudlina puhtust. Kui hirm toidumürgituse ees on suur, võiks ka vältida poolküpse liha ning mereandide tellimist.