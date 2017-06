Tallinna Vanasadamas avati uuenenud check-in-ala

Vanasadama ehitustööde raames rekonstrueeriti Logi tänav ning ehitati uued pääslad ja autode ootealad.

Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusjuhi Peeter Nõgu sõnul on uuenenud liiklusskeemide näol tegemist Targa Sadama ehk sõidukite automaatse check-in- ja suunamissüsteemi rakendamise ettevalmistamisega. «Oleme jõudnud niikaugele, et nüüdsest hakkavad kõik A-terminali juures peatuvatele laevadele sõidukitega suunduvad reisijad liikuma laevadele ühest asukohast ehk Logi tänava kaudu. Järgmisena alustame automaatsüsteemide katsetamisega,» sõnas ta ja lisas, et Targa Sadama täieliku rakendamiseni soovitakse jõuda sellel suvel.

«Sadama rekonstrueerimise ajal käis sadamas täies mahus töö, mis tähendab, et me pidime arvestama ka sellega, et tavapärased toimingud ja teenused oleks võimalikud ning et turistide ohutus oleks tagatud,» ütles Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg. «Kuna tööpiirid kattusid, siis pidime kõik väga hästi koostööd tegema ning see õnnestus hästi. Nordeconi tööd puudutasid Logi tänava rekonstrueerimist ning A-terminali ümbrust, kus ehitasime uued kommunikatsioonid, asfalteerisime suures ulatuses kaidevahelist ala ning ehitasime välja kolm pääslatsooni ja -kompleksi laevadele pääsuks koos tõkkepuude ja muu taolisega.»

Logi tänav laienes kahe sõidurea võrra, paigaldati uus tänavavalgustus ja sademevee kanalisatsioon, kõik teekatted on uuendatud. Rajati Logi tänava ja Rumbi tänava sadama juurdepääsutee ringristmik ning Logi tänava ja Sadama tänava foorjuhtimisega ristmik.

Valmis on uus Schengeni viisaruumi riikide laevaliinide autode pääsla, uus Schengeni alasse mittekuuluvate riikide laevaliinide autode pääsla ning uus kruiisipääsla. Pääslakomplekside juurde viivad uued sõiduteed, kruiisireisijatele uued kõnniteed ning uued seisualad laevale pääsu ootavatele sõidukitele.

Ehitustööde käigus rajati A-terminali alale uus sademevee kanalisatsioon ning uus välisvalgustus. Pääslakomplekside jaoks paigaldati uued elektri-ja sidevarustuse kaabelliinid ning veevarustuse ja olmevee kanalisatsioonitorustik. Kruiisitsooni pääsla ja autorongide parkla juurde rajatakse kõrghaljastus.

Ehitustööde maksumuseks kujunes 6 miljonit eurot, investeeringud on osaliselt kaasfinantseeritud Euroopa Liidu poolt TEN-T alamprogrammist Motorways of the Sea Tallinna ja Helsingi sadamate koostööprojekti TWIN-PORT raames.

Lõppenud ehitustööd ja uued liikluslahendused on osa Vanasadama uuenemisest.