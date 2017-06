Internetti hullutab eriti kole ujumistrikoo

Riidepood BelovedShirts tõi oma uues kollektsioonis müügile hulga kummalisi ujumisriideid, nende seas trikoo, mis meenutab visuaalilt mehe karvast keha. See on sotsiaalmeedia kihama pannud, samas kui kollektsioonis on teisigi veidraid riideesemeid.

Mehekeha meenutav trikoo on saadaval suuruses XS kuni XXL ning selle hinnaks on veebipoes 49,95 dollarit (44,5 eurot). Trikoo on saadaval kolmes värvitoonis – hele, päevitunud ja tume.

Make 'em say WTF FREE US shipping Link in bio A post shared by Beloved Shirts (@belovedshirts) on Jun 7, 2017 at 12:37pm PDT

Nii mõnigi sotsiaalmeedia kasutaja on kirjutanud, et tegu on kõige jõledama tootega ning ta ei suuda seda pilti oma mälust enam kunagi kustutada. Samas on BelovedShirts lehel näiteks üks tootearvustus, kus mees kirjeldab, et ostis selle naljaviluks oma naisele, kuid ta näeb selles trikoos tegelikult päris hea välja. Mehele endale jääb see kandmiseks aga kitsaks.

