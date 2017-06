Euroopa Kohus: taimetooteid ei tohi kutsuda piimaks või juustuks

Saksa konkurentsiteemadega tegelev ühendus Verband Sozialer Wettbewerb pöördus Trieri piirkonnakohtu poole, süüdistades Saksa taimetoidutootjat TofuTowni Euroopa Liidu regulatsioonide rikkumises, sest viimane kasutas oma toodetel tähistusi nagu «tofuvõi», «taimne juust» ja «köögiviljajuust».

TofuTowni hinnangul ei ole selline toodete turustamine vastavate regulatsioonidega vastuolus, kuna tarbijate arusaam piimatoodetest on viimastel aastatel oluliselt muutunud. Lisaks sellele kasutatakse termineid alati koos päritolutaime nimega, näiteks «tofuvõi» või «riisikoor».

Saksa piirkonnakohus pöördus Euroopa Kohtu poole, et see tõlgendaks vastavaid EL-i regulatsioone. Kohus leidis, et EL-i regulatsioonide kohaselt võib piimana designeerida ainult loomapiima ning sama kehtib ka teistele piimatoodetele. Regulatsioonides on aga ka erandid, nagu näiteks Prantsuse crème de riz ehk riisikoor.

Kohus leidis ka, et taime nime lisamine tootele ei mõjuta keeldu mitte kuidagi.