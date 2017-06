Mida baristad klientide juures kõige rohkem vihkavad?

Üks Starbucksi barista Brian Beckwith on töötanud kohvigigandis üle aasta ning avalikustas kõige häirivamad asjad, mida klient kohvikus teha saab, vahendab news.com.au. Siin on mõned näited, mida järgmine kord kohvikus olles mitte teha.

Ära viska oma kohvi prügikasti

Beckwithi sõnul valab osa kliente natukene oma kuumast kohvist prügikasti, et teha ruumi piimale. «Prügikaste on niigi ebameeldiv vahetada, kuuma vedeliku valmine nendesse teeb selle protsessi veel jubedamaks,» sõnas ta ja soovitas järgmine kord lihtsalt öelda baristale, et viimane topsi natukene ruumi piima jaoks jätaks.

Tellimuse esitamine ja samal ajal mobiiltelefoniga rääkimine

Beckwithi sõnul pole mitte midagi ebaviisakamat, kui klient, kes on oma telefoni külge liimitud tellimuse esitamise ajal. Ühtlasi võib seetõttu klient ka vale kohvi saada, sest barista ei saanud talt lisaküsimusi küsida. Ta soovitab paariks minutiks telefon kõrvale panna, et näidata üles viisakust teise inimese vastu ja olla kindel, et tellimus õigesti saab vormistatud.

Suurus loeb

«Paljud peavad topsi suuruse täpsustamist ebaoluliseks,» sõnas barista. «Tegelikult aitab see teadmine meil paremini kohvi valmistada ilma, et peaksime kogu aeg kliendilt üle küsima, kui palju ta lõpuks tahab.»