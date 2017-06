Miks ei tohiks riideid toas kuivatada?

See esmapilgul täiesti süütuna näiv harjumus võib aga muuta sinu kodu bakterite ja hallituse kasvualaks, vahendab news.com.au.

Austraalias New South Walesi keskkonnateaduste lektor Nick Osborne on niiskuse ekspert. Tema sõnul võib riiete kuivatamine toas tekitada hallituse ja tolmulestade kasvu, mis omakorda tervist kahjustavad.

Hallitav kodu võib tekitada astmat nendel, kellel varem seda polnud ning süvendada haigust neil, kellel astma on.

Eriti ohtlik on märgade riiete kuivatamine talvisel ajal, millal toas on niigi tavapärasest rohkem märgi riideid. «Talvel tuleme me kõik oma märgade riietega tuppa ja veedame toas hulga rohkem aega kui suvel, mistõttu on talvel toas riiete kuivatamine eriti halb,» sõnas Osborne. «Kõigele võib lisada veel toidutegemisel tuleva auru ja duši kasutamise. Kui maja pole korralikult ventileeritud, siis on terviserikke ilmnemine vaid aja küsimus.»

Osborne soovitab võimalusel alati märjad riided õue kuivama jätta ning köögis toimetamisel kubu tööle panna.