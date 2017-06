9 brändi, mis teevad millenniumilaste arvates maailmale enim head

Paljud ettevõtted väidavad, et lisaks kasumi teenimisele tahavad nad maailmas rohkem silma paista ja teistest erineda sellega, et aitavad omal moel kaasa näiteks keskkondlike ja majanduslike probleemide lahendamisele, kirjutab Business Insider. Kommunikatsioonifirma Enso korraldas küsitluse 3000 Y-põlvkonna esindaja seas (18-35-aastased), et välja uurida, millised kaubamärgid nende arvates ka reaalselt maailmas asju muudavad ja mõjutavad.

Vastanutel paluti paljud tuntud kaubamärgid reastada ühest punktist sajani järgnevate küsimuste alusel: «Kui teadlik oled brändi eesmärgist või missioonist lisaks äritegevusele? Kas brändi eesmärk või missioon on selline, millest sa hoolid ja mida toetaksid? Kas brändi eesmärk või missioon motiveerib sind nende tooteid või teenuseid ostma?»

Suurima punktisumma ehk usaldusväärseima hinnangu pälvisid millenniumilastelt järgnevad kaubamärgid:

1. Spotify

2. Snap

3. Kickstarter

4. Always

5. Etsy

6. Twitter

7. Starbucks

8. Uber

9. Fitbit