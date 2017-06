Viis algaja grillija viga ning kuidas neid vältida

Grillimiseks vajalikud toiduained pole valmis. Enne grillima asumist peaks liha olema maitsestatud, marineeritud või kastmega üle piserdatud, juurviljad hakitud ning muud ettevalmistused tehtud, et saaksid keskenduda vaid grillimisele. Hea oleks ka, kui valmis oleks pandud ka grillitarvikud alates kausist, kuhu valminud liha panna, lõpetades grillkahvliga. Ettevalmistustega tagad selle, et vähem aega kulub rapsimisele ning grill saab rohkem tähelepanu.

Grill pole puhastatud. Kui vihkad seda, et toit jääb grillirestide külge kinni, siis tuleb seda ka pärast iga kasutuskorda harjaga puhastada. Mida puhtam grill on, seda mugavam on seal ka süüa valmistada ning tulemus on samuti maitsvam.

Süütevedeliku kasutamine. See on küll kiire ja lihtne lahendus, ent süütevedelik võib toidule jätta ebameeldiva kõrvalmaitse ja lõhna, sest see on siiski mõeldud tulealustuseks, mitte toidu grillimiseks. Süütevedelikule võiks eelistada ajalehe või muu paberitüki, väikeste puupilbaste jm abil süütamist.

Söed segatakse kiirelt laiali. Söed on grillimiseks valmis siis, kui neile on tekkinud õrn valge tuhakiht – nii saad olla kindel, et kõik söed on süttinud ja kuumus grillil piisav. Selleks kulub tavaliselt umbes 20 minutit alates süütamise hetkest. Kui sütt varem segad ja toidu juba küpsema paned, valmib see tõenäoliselt ebaühtlaselt.

Grillil ei lasta piisavalt soojeneda. Kui söed on segatud ja tuli tundub käe all kuum, tuleks siiski grilli veel veidi eelsoojendada, et toit ei kleepuks grillirestide külge. Selleks pane grillile lihtsalt kaas peale, lase sel kuni kümme minutit veel hoogu koguda ning seejärel alusta grillimist.