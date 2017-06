Salaturg rahastab organiseeritud kuritegevust

Eesti Maksumaksjate Liidu ja Riigikogu rahanduskomisjoni korraldatud salaturu ümarlaual leiti, et salakaubanduse vastu võitlemiseks on vaja suuremat kogukondlikku ja rahvusvahelist koostööd.​

«Tänu salakaubanduse vastasele võitlusele on Eestis salaturu osakaal viimastel aastatel stabiliseerunud,» tõi Eesti Maksumaksjate liidu tegevjuht Lasse Lehis välja. Üheks stabiliseerumise põhjuseks peab Lehis piirikaubandust, ehk fakti, et aktsiisikaupu käiakse järjest enam ostmas Lätist. «See aga on seadnud raskesse olukorda Lõuna-Eesti kauplused ja riik on jäänud ilma miljonitest maksutuludest,» märkis ta.

Lehise sõnul vajab Eesti aktsiisipoliitika suuremat tähelepanu. «Riigil on plaanis kehtestada täiendavaid maksuobjekte, mis annab veelgi suurema tõuke piirikaubandusele. Kahtlemata on rahvatervis oluline, aga seejuures tuleb aktsiisipoliitikat kehtestada selliselt, et salakaubandus ei suureneks ja aktsiisilaekumised ei väheneks,» märkis Lehis.

Ümarlaual Euroopa Liidu salaturu raportit tutvustanud Suurbritannia kaitse- ja julgeoleku-uuringute instituudi RUSI analüütiku Alexander Babuta sõnul domineerivad Euroopa Liidu salaturul organiseeritud kuritegelikud grupid, kelle vastu võitlemiseks peavad riigid tegema tõhusamat koostööd. «Kaasaegsed kuritegelikud grupid kasutavad ära tehnoloogilist arengut ja ehitavad suuri kontaktide võrgustikke, mis ulatuvad üle riigipiiride,» kinnitas Babuta ja lisas, et selliste võrgustike tegevuse tõttu tarbiti 2016. aastal Euroopa Liidus 49 miljardit salasigaretti ja riigid jäid ilma 10,2 miljardist eurost maksutulust.

Salaturu raporti kohaselt aitab salakaubandusele kaasa korruptsioon ja vähene kontroll kaubavedude üle Euroopa Liidus ja vabakaubandustsoonides. «Salakaupa on lihtne tellida internetist ja seda transporditakse posti- või pakiveo abil,» sõnas Babuta ja tõi välja ka inimeste vähese halvakspanu salasigarettide ja –alkoholi ostmisse, mis omakorda soodustab salaturu levikut. «Salakauba ostmist nähakse tihti kui väga väikest pahategu või isegi võitu valitsuse üle, keda tajutakse vastutavana turul kehtivate kõrgete hindade eest. Seejuures ei tajuta, et salakauba ostmisega toetatakse kuritegevust,» kirjeldas ta.

Maksu-ja tolliameti tolliosakonna juhataja asetäitja Tiit Kõluvere sõnul on suur osa nende tööst salakauba vastases võitluses suunatud sellele, et saada salakaup kätte enne, kui see Eesti piiri ületab ja edasimüüjateni jõuab. «Piiriületusel ebaseadusliku salakaubaveo tuvastamisel on eelkõige abiks riskianalüüs ja kogenud tollitöötajad,» märkis ta ja lisas, et maksu-ja tolliamet teeb igapäevaselt koostööd teiste riikide tolliametitega, et tabada salakauba vedajad.

«Tihti ei mõelda sellele, et salasigarettide ja salakauba tarbimisega pannakse ohtu enda ja lähedaste turvalisus,» tõi Kõluvere välja. «Salakaubandus on tihedalt seotud organiseeritud kuritegevusega ja nende inimeste jaoks ei ole vahet, kas tehakse äri salasigarettide, salaviina või narkootikumidega. Kindlasti ei tasu jääda passiivseks. Ükskõik millise keelatud kauba müügitegevus kellegi trepikojas või lähiümbruses käib, tasub meile sellest teada anda, sest nii saame koos oma kodukanti turvalisemaks muuta».

Eesti Konjunktuuriinstituudi värskelt valminud varimajanduse uuringu järgi jäid illegaalse alkoholi ja sigarettide tarbimiskogused 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga samale tasemele.