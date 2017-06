Katse: milline säilitusviis hoiab maasikad kauem värskena

Kõiki maasikaid püüti katses kohelda võrdselt ehk pesti neid 30 sekundi jooksul ning kuivatati õrnalt paberkäterätikuga. Maasikad pandi karpidesse, mis olid samuti vooderdatud paberkäterätikuga, et need maasikatest eralduva niiskuse sisse imaksid. Karbikaaned polnud täielikult kinni, et õhk maasikate ümber saaks liikuda. Kõik maasikad jäeti karbiga täpselt nädalaks külmkappi ootele.

Meetod nr 1: külmas vees loputamine. See on kõige lihtsam ja traditsioonilisem meetod maasikate säilitamiseks. Selliselt säilitatud maasikad olid aga nädala möödudes teistest kõige pehmemad ja said seega halvima tulemuse.

Meetod nr 2: külm äädikalahus. Maasikaid leotati veidi külma vee ja äädika segus (ühe osa äädika kohta lisati kolm osa vett). Maasikad olid nädala möödudes sama hästi kui uued.

Meetod nr 3: soojas vees loputamine. Nädala möödudes olid maasikad endiselt head ning säilitanud oma struktuuri olenemata sellest, et katse alguses olid need juba pisut pehmemaks muutumas. Samas on märgata maasikate tumenemist.

Meetod nr 4: keevas vees loputamine. Veel lasti siiski veidi jahtuda ning kasteti maasikad hetkeks vee sisse, mille temperatuur oli 50-60 kraadi kandis. Nädala pärast olid maasikad pehmenemise äärel, kuid samuti veel söödavad ning üsna viisaka, kuigi tumedama välimusega.

Seega säilisid pestud, kuivatatud ning karbis hoitud maasikad igal meetodil terve nädala ning olid pärast seda veel söögikõlblikud. Ilmnes aga, et soe ja kuum vesi aitab maasikaid paremini säilitada kui külma vee all pesemine. Samuti on palju kasu äädikast, mis sarnaselt kuumale veele võis maasikatel pesitsevad bakterid lihtsalt hävitada. Äädikalahuse meetod oli teistega võrreldes ka kõige happelisema mõjuga ning võis säilitamisele kaasa aidata.