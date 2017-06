Hea nipp, kuidas vastust ootavatesse e-kirjadesse mitte uppuda

Et kirjakülluses paremini orienteeruda, annab portaal LifeHacker soovituse postkasti paremaks organiseerimiseks. Selleks tuleb sinna luua neli eraldi kausta: tänased, sellenädalased, sellekuised ja informatiivsed kirjad.

Sissetulevate kirjade põhikaust jäägu aga selliseks, kus sa kirjadele kas kohe vastad või nad teistesse kaustadesse sorteerid ning inbox ise jääb selle järel puhtaks.

Tänased kirjad: sellesse kausta peaks lisama tähtsamad e-kirjad, mis vajavad vastust tänase tööpäeva jooksul.

Sellenädalased kirjad: siia jäägu kirjad, mille vastamisega on aega nädala lõpuni.

Selle kuu/kvartali kirjad: sinna lisa pikema perspektiiviga kirjad, mis ei pruugi lähiajal tagasisidet vajada, kuid peavad sul sellegipoolest meeldetuletuseks silma ees olema.

Informatiivsed kirjad: sinna jäägu need kirjad, mida on vahel vaja üle vaadata mõne infokillu otsimiseks. Kui arvad, et kirjas leiduvat infot läheb kunagi veel vaja, siis paiguta see kiri informatiivsete kirjade kausta.

Selliselt organiseerides on kirjad tähtsuse järjekorras ning vastavas kaustas olev kirjade arv näitab kohe ära, mitmele on vaja veel sel päeval või nädalal vastata. Kirju konkreetsemalt lahterdades on see muster silma ees organiseeritum ja konkreetsem.