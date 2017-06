Lätlased tegid ära – paroolikaardi kasutamisele kehtestati karm piirang

«Paroolikaardi abil saab Lätis teha makseid teise panka vaid 30 euro piires,» ütles Swedbanki digitaalsete teenuste juht Agnes Oidsalu. Swedbank kehtestas Lätis euroregulatsioonist tulenevad piirangud paroolikaartidele kehtima juba 1. aprillist.

«Lätis rakendub alates 15. juunist piirang teise panka tehtavatele suure väärtusega maksetele, mida kinnitatakse koodikaartidega,» rääkis SEB Balti digikanalite juht Ragnar Toomla.

Teise panka tehtavatele maksetele hakkavad kehtima senisest väiksemad limiidid: 30 eurot tehingu kohta ja 150 eurot päevas. Pangasisestele maksetele hakkab kehtima 500eurone päevalimiit koodikaardi kasutajatele. Muudatuse põhjuseks on Läti Finantsinspektsiooni poolt kehtestatud regulatsioonid, mis reguleerivad internetimaksete turvalisust.

Toomla sõnul see muudatus ei puuduta SEB Eesti kliente.

2017. aasta alguses kasutasid SEB klientidest pooled koodikaarti. «Smart-ID tutvustamisega märtsis, aga vähenes see protsent umbes 45 protsendini, mis on meie hinnangul hea tulemus,» ütles Toomla. SEB on otsustanud anda oma klientidele aega sujuvaks üleminekuks tugevamatele autentimisvahenditele.

Swedbankil on ca 300 000 aktiivset paroolikaardi kasutajat.

Eestis saab praegu mobiili- ja internetipangas ühes päevas teha paroolikaardiga tehinguid 200 euro piires.«Küll aga sunnib üle-euroopaline seadusemuudatus peagi kõiki Eesti panku rakendama karmimaid nõudmisi klientidele enda isiku tuvastamisel ja maksete kinnitamisel, sh piirama paroolikaardiga sisse logides tehtavaid tehinguid,» lisas ta.

Tänase teadmise kohaselt võib üksiku makse piiranguks saada 10-30 eurot ja järjest saab paroolikaardiga kinnitada makseid 100-150 euro ulatuses. «Siis peab vahepeal logima sisse tugevama autentimisvahendiga, milleks on kõik ülejäänud Eestis turul olevad autentimisvahendid – ID-kaart, mobiil-ID, PIN-kalkulaator ja hiljuti kasutusele võetud Smart-ID,» rääkis Oidsalu.

Swedbank ei ole teinud otsust paroolikaartide kaotamise või mittekaotamise kohta. Samas on pangaesindaja sõnul kindel, et piirangute jõustumisel muutub enamiku koodikaardi kasutajate jaoks pangateenuste kasutamine üpris ebamugavaks ja igal juhul tuleb selle kõrval võtta kasutusele veel mõni autentimisvahend.

«Euroopa Liidu ülesed piirangud paroolikaartidele jõustuvad Eestis meie teada 2018-2019 jooksul,» sõnas Oidsalu.

Piirangute põhjuseks on tõsiasi, et 20 aasta jooksul, mil paroolikaardid on kasutusel olnud, on tehnoloogia oluliselt arenenud. Kuna inimesed tarbivad üha rohkem digitaalseid teenuseid, pöörab Oidsalu sõnul ka regulaator tähelepanu sellele, et nende kasutus oleks mugav ja turvaline