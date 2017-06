Neli ohumärki, et külmkapi eluiga hakkab lõppema

Portaal Lifehacker jagab nelja tunnusmärki, mille alusel saab enamasti teada, et külmkapp tuleks varsti uue vastu välja vahetada.

See müriseb kõvasti. Kuigi on normaalne, et külmik vahel müriseb ja pisut kõvemat häält teeb, siis ei tohiks sa siiski kogu aeg külmkapi mootorimürinat kuulda. See annab märku, et külmkapp töötab pidevalt temperatuuri reguleerimise nimel ning tal on sellega raskusi.

See kuumeneb üle. Niisamuti on loomulik, et külmik eraldab vahel sooja õhku ning seejärel end jahutab, kuid see ei tohiks katsudes kuum olla. Kui külmikust tuleb sageli kuuma õhku, on ilmselt aeg see uue vastu vahetada.

Sinna tekib kondensatsioonvesi. Kui külmik «higistab», pole asi õige. Kõik külmikud peaksid olema reguleeritud ning püsima jahedal temperatuuril, mis ei sulata toiduaineid üles ega külmuta neid. Samas ei peaks külmik töötama nõnda intensiivselt, et selle sisse hakkavad tekkima veepiisad või härmatis. See ei pruugi olla aga kohene märk peagi otsi andvast külmikust, vaid üle tuleks kontrollida külmikuukse tihend. Võib-olla pääseb õhk lihtsalt ukse vahelt sisse ning tekitabki külmiku «higistamise».

Toit läheb kiiremini halvaks. Kui märkad, et külmikus olevad toiduained aeguvad kiiremini kui tavaliselt, võib see samuti olla märguanne külmiku nõrgenenud töövõimest. Nii raiskad ühtaegu raha halvaks läinud toidule kui ka elektrile, mille peal külmik töötab, sest vana külmik võib vajada töötamiseks rohkem energiat.

Uus külmik on küll üsna suur investeering, ent ka selle puhul tuleb mõista, et kõik asjad ei kesta igavesti ning pikemas perspektiivis pigem säästad raha uue energiasäästlikuma külmkapi arvelt.