Novatours läheb kohtusse reisija vastu, kes nõuab hüvitist liiga külma basseinivee eest

Reisija ostis Novatoursi poolt korraldatud reisi läbi vahendajafirma Robinson Reisid OÜ. Kahenädalane reis toimus mullu aasta lõpus ning selle maksumusse kuulusid edasi-tagasi lennupiletid, transfeer ning majutus Park Club Europe (3+) hotelli peretoas.

Sama reisija on ka varem käinud lastega talveperioodil puhkamas ning valis selle reisi just seetõttu, et hotellis pidid olema köetava veega basseinid, mis olid nende jaoks olulised. Paraku polnud tema väitel hotellibasseinides sooja vett kuni reisi lõpuni, mistõttu puhkus ebaõnnestus ning ta küsis Novatoursilt 50 protsenti hinnaalandust (s.o. 4950,6 eurot).

Novatours pidas esiti kliendi nõuet põhjendamatuks ning selgitas, et hotelli poolt on tõendatud, et basseini soojendus oli sisse lülitatud. Nagu ka hotell on oma vastuses selgitas, väitis ka Novatoursi esindaja, et basseinivee temperatuur võis esimestel puhkusepäevadel hoolimata sisselülitatud soojendusele olla madalam ilmastikutingimuste tõttu, seega tulenevalt põhjusest, mida saab ka käsitleda vääramatu jõuna.

Nördinud reisija pöödus kaebusega tarbijavaidluste komisjoni poole, kes uuris asja. Komisjon leidis, et puudub teave selle kohta, et reisi ajal ja sihtkohas oli loodusnähtusi, mis on käsitletavad vääramatu jõuna. Kui selleks ajaks ostetud reisi reklaamides on väidetud, et pakutavas hotellis on köetud veega basseinid, siis pidi see nii ka olema.

Komisjoni hinnangul tõlgendab inimene sõna «köetud» vastavalt kontekstile, nii on köetud tuba tavatähenduses see, kus külm ei ole ja köetud bassein selline, kus samuti külm ei hakka. Seega ei ole oluline asjaolu, kas vett basseinis on köetud, vaid see peab olema selline, mida reeglina soojaks peetakse. Inimene tunnetab soojana vett, mis on tema kehatemperatuuriga võrdne või ligilähedane, seega 36-37 kraadi. Vastasel juhul võib reklaami köetud vee kohta pidada eksitavaks.

Komisjon leidis, et Novatoursi väide basseinivee kütmise kohta pole õige. Hotelli kinnituses väidetakse, et küttesüsteem ei vasta tänapäevastele standarditele ja selles mööndakse, et vesi oli maha jahtunud vaatamata küttesüsteemile. Nende väide, et küttesüsteem ei tulnud basseinivee soojakskütmisega toime, toetab ka reisija väiteid. Hotelli väide, et nende poolt ei ole lubatud mingit kindlat temperatuuri või sooja vett, vaid «köetud basseini», viitab teadlikule klientide petmisele ja eksitava reklaamivõtte kasutamisele.

Komisjon leidis, et lastele lubati võimalust veeta aega basseini juures ja kuna nendega oli samal viisil korduvalt puhkust veedetud, oli tarbija olukorras, kus reisi eesmärk jäi suurel määral saavutamata ja puhkuseaega kulutati sellele reisile minnes kasutult. Novatours aga ei pakkunud reisijatele alternatiivset lahendust nagu teise hotellibasseini kasutamine.

Samuti tegi reisija täiendavaid kulusid rohkem kui 100 euro ulatuses, sest ostis lastele kohapeal kalipsod. See fakt tõendab asjaolu, et basseinivesi oli tavapäraseks kasutamiseks liiga külm, seega on õige tarbija väide, et paketis lubatud basseini kasutamise võimalus ei olnud reaalsuses tagatud. Üks lastest sai külma basseinivee tõttu külmetushaiguse.

Seega leidis komisjon, et reisijad jäid olulisel määral ilma neile lubatud reisist ning vastavalt reisi maksumusele ja kohapeal tehtud kulutustele peab Novatours pettunud reisijatele tagastama hüvitise summas 2000 eurot.

Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg ütles Postimehele, et pooltevaheline õigusvaidlus pole veel lõppenud ning Novatours pöördub õigusliku hinnangu saamiseks kohtu poole.

«Tarbijakaebuste komisjoni otsused ei ole täitmiseks kohustuslikud ning samuti ei ole järgimiseks kohustuslikud ega ettevõtjale siduvad komisjoni poolt antud hinnangud. Siduvad on samas pooltele kohtu poolt antavad õiguslikud hinnangud,» ütles ta.

Samas märkis Riisberg, et Novatours on ka varasemalt mitte nõustunud üksikute tarbijakaebuste komisjoni otsustega, viinud need vaidlused kohtusse ja saavutanud seal lahendi enda kasuks. Siiski on kohtusse pöördumine on reisikorraldaja jaoks äärmuslik samm, et selgitada välja õiguslik hinnang ja teha tulevikus otsuseid, mis aitaksid teenuste kvaliteeti veelgi tõsta.