11 nippi, kuidas leevendada pohmelli

Alusta päeva rikkaliku hommikusöögiga

Alkohol langetab kehas veresuhkrutaset, et seda jälle tõsta, tuleks hommikul juua näiteks õunamahla. Samuti aitab ka üks korralik hommikusöök.

Joo üks ühele

Pole mingi saladus, et vee joomine alkoholitarbimise vahele aitab leevendada hommikust pohmelli. Organismi veepuudus on tihti pohmelliga kaasneva peavalu põhjus. Proovi juua iga alkohoolse joogi kohta sama palju vett.

Söö enne alkoholitarbimist

Kuigi ka õlu sisaldab kaloreid, ei tohiks seda kindlasti arvestada kui ühte toidukorda. Tühja kõhu peale juues imendub alkohol kiiremini, seega tuleks enne alkoholitarbimist kõht täis süüa. Mõned uuringud on näidanud, et täis kõht aitab hoida alkoholisisaldust vereringes madalal.

Püsi heledamatel jookidel

Tumedamad joogid, nagu punane vein või tume rumm sisaldavad palju rohkem aineid, mis tekitavad pohmelli.

Ole stiilne

Tavaliselt kehtib reegel, et mida kallim on jook, seda puhtam ta ka on ning mida puhtam ta on, seda väiksema tõenäosusega on sul järgmine päev halb olla.

Võta mutivitamiine

Alkoholi tarbimine vähendab kehas toitainete hulka, seal hulgas ka B12 vitamiini ja foolhapet. Võta multivitamiine, et taastada oma vitamiinivarud.

Jäta mullid vahele

Uuringud on näidanud, et mullidega alkohoolsed joogid imenduvad kiiremini ja toovad endaga ka hullema peavalu.

Söö munaputru või omletti

Munad sisaldavad tauriini, mille kohta uuringud on näidanud, et see aitab leevendada maksakahjustusi, mida suur alkoholitarbimine on põhjustanud.

Joo ingveriteed

Pohmelliga kaasneb vahel ka kõhuvalu. Selle leevendamiseks joo ingveriteed.

Mine värske õhu kätte

Hapnik aitab lagundada alkoholi toksiine ja aitab parandada enesetunnet.

Püsi kaine

Ainukene viis, kuidas pohmelli sajaprotsendiliselt vältida, on jätta alkohol tarbimata.