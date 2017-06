Uber ähvardab Norra turult lahkuda

Ettevõtte Norra osa pressiesindaja Carl Edvard Endresen teatas kolmapäeval toimunud pressikonverentsil, et Uber on valmis lõpetama oma tegevuse Norras, vahendab The Local.

«Halvim, mis praegu saab juhtuda, on see, et meie ettevõte peab ümber hindama oma kohaloleku kasumlikkust,» sõnas ta.

Uber on saatnud terve hulga ettepanekuid Norra transpordiministrile Ketil Solvik-Olsenile. Ühe punktina on välja toodud jagamismajanduse legaalseks tunnistamine. Praegused eeskirjad takistavad vabakaubandust.

Uber on lubanud registreerida oma juhtide tulud Norra maksudesüsteemi, et tagada juhtidele ka pension. Ühtlasi soovib Uber tulevikus nõuda juhtidelt tervisetõendit ja turvalisuse sertifikaati.