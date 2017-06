Maasikakasvatajad ootavad mullusest paremat, kuid hilisemat saaki

Merike Ilvest kasvatab maasikaid 385-ruutmeetrises kiletunnelis, esimesed punased marjad noppis ta juba mai lõpus, kirjutab Meie Maa. Olenemata krõbedast hinnast kadus mitukümmend kilo esimesi maasikaid turulettidelt kiiresti ja suvemarjad tekitasid inimestes elevust.

Valjalas Turjal avamaal maasikaid kasvatav Kristel Paomees tõdes, et pikalt on olnud jahe ja maasikasaak jääb hilisemaks, ilmselt juuli algusse. «Õied olid täiesti mustaks läinud, kui nüüd sealt alt midagi tuleb... Meil ei ole öökülm liiga teinud, elame õnneks merele nii lähedal,» rääkis Paomees. Õitsemise järgi usub ta, et tuleb siiski hea maasikasaak.

Möödunud aastast paremat maasikasaaki ootab ka Alvar Kesküla, kes kasvatab maasikaid Orissaares Tagaverel, avamaal ilma katteloorita. Öökülm tema sõnul imekombel suuremat kahju ei teinud, taimedelt leidis ta vaid mõne musta õie. Esimest saaki prognoosib ta samuti pärast jaanipäeva.

