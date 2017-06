Selver joonib parklad ümber

Lisaks loodi Pirita Selveri sissepääsude lähedusse erimärgistusega spetsiaalselt peredele mõeldud parkimiskohad, mis on senistest 30 sentimeetrit laiemad.

«Analüüsime kõigi Selverite juures olevaid parklaid ning uuendame ja laiendame neid vastavalt iga poe juures olevatele võimalustele,» kommenteeris muudatusi Selveri juhatuse liige Kristi Lomp. «Teeme parkimise veelgi mugavamaks kohtades, kus see on võimalik.» Laiemate parkimiskohtade juures tuleb ettevõttel arvestada asjaoluga, et laiemad parkimiskohad vähendavad kokkuvõttes parkimiskohti, mistõttu kõikide poodide juures laiemaid parkimiskohti ei looda. «Teeme seda tööd korraga nii pea kui ka südamega, et leida mõistlikud ja kliendisõbralikud lahendused. Muidugi arvestame, et poodide ümber peab säilima haljastus, sest rohealade arvelt me parklaid laiendama ei hakka,» kinnitas Lomp.

Iga parkla uuendusprojekt on unikaalne ning vajab eelnevalt hoolikat läbimõtlemist, projekteerimist ning ka investeeringut.

«Peredele mõeldud parkimiskohad on rajatud kaupluse sissepääsu lähedale ning on mõeldud neile, kellel on vaja lapsi turvaliseks autosse istumiseks või sealt väljumiseks abistada,» sõnas Lomp ja lisas, et ennekõike võiks need parkimiskohad olla turvahälliga või turvatooli kasutavate lastega klientidele.