Jaanideks sobilik toidukraam on juba soodsam

Pühade-eelsest ostukorvist ilmneb, et poed on juba hakanud tähelepanu pöörama jaaniaega sobivatele toitudele-jookidele ja teistelegi hooajatoodetele. Näiteks on kolmes poes allahinnatud hooajaline Eesti kurk ja mahlajook Aura Fresh, palju soodushindu leiab ka õlle ja siidri kuuspakile.

Kõigi võrdlusse valitud lihatoodete juures on Grossi poes soodushinna silt, ent šašlõki ja muu liha valik on teisteski poodides lai ning tuleval nädala leiab kindlasti veelgi sooduspakkumisi. Üsna suured hinnaerinevused on poodides A. Le Coq Premiumi õllekohvril – kui Prismas ja Maximas maksab see 13,99 eurot, siis Coopis ja Grossi poes ligi kolm eurot rohkem.

Enim sooduspakkumisi oli seekord üllatuslikult Grossi poes, kuigi senine ostukorvide koostamine on näidanud, et seal on kaupade hinnad teistest kauplustest küll madalamad, ent kollaseid hinnasilte pigem vähe.

Kampaaniapakkumised, nende hulgas hetke odavaimad lihatooted, toovad Grossi poele ka soodsaima ostukorvi tiitli. Kalleimaks osutus Selver, ent kui kasutada seal ostude tegemiseks Partnerkaarti, alaneb toidukorvi maksumus ligi kahe euro võrra ja Selver paigutub kalliduselt alles kolmandaks poeks.

Kõige vähem soodushindu valitud kaupadele on Prisma ja Coopi poodides, ent seis võib enne jaanipäeva veel muutuda.