Puust ja punaseks: kuidas liigelda kaherajalisel teel, kui ühel rajal on takistus

«Tõmbluku»-meetod tuleb kasutusele, kui kaherajalisest teest saab mingil hetkel üherajaline, kirjutab Uku Tampere Geeniuse portaalis. Tampere toob näiteks Järvevana tee suunaga Mustamäe poole, kus kahest kaherajalisest saab ühel hetkel üherajaline, mis siis veel omakorda liitub.

«Tavapärane olukord Järvevana teel suunaga Mustamäe poole on see, et parem rada seisab kuni Ülemiste ristmikuni ja mööda vasakut rada, mis kusagil kaugel esimesega kokku rühmitub, vuravad mööda mingid üksikud üritajad,» kirjeldas Tampere. «Ja siis need üksikud üritajad sõidavad hooga rivist mööda, kuni mingi hetk hakkab neil piinlik või hirm või ma ei tea, mis see tunne on. Ning suruvad ennast sinna niigi seisvasse rivisse vahele kusagil N kohas, mis on kõike muud kui rea lõpus.»

Tampere sõnul tuleks sellises kohas tegelikult kasutada mõlemat rada, et siis kaherajalise tee lõpus «tõmbluku»-meetodil ühtseks reaks saada. «Saksamaal hüüavad sildid sulle juba kilomeeter enne teetöid eespool suletud raja ääres, et «raja lõpuni on veel 500 m». See ei ole hoiatus, vaid juhis, et ära veel reastu, sõida seda rada pidi,» kinnitas Tampere. «Saksamaal on neil lausa animeeritud märgid, mis tuletavad inimestele meelde ja näitavad ette, mida tähendab tõmblukk – rea lõpuni ja siis üks ühest reast ja teine teisest reast. »

