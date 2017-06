Kaheksa kõige ärritavamat inimtüüpi jõusaalis

Ahistaja. Me võime jõusaalis käia erinevatel põhjustel, kuid lõppeesmärk on siiski treening, mitte sotsialiseerumine, kirjutab Men's Fitness. Naised ei ole enamasti huvitatud jõusaalis uute tutvuste loomisest ega salli isikuid, kes tulevad neid õpetama, teevad nilbeid kommentaare või lihtsalt jõllitavad neid.

Karjuja. Kaastreenijate toetamine on küll teretulnud, ent sageli võiksid mõned kõvad ergutajad mõne detsibelli oma hääletoonis maha võtta. Häälekas ergutuskoor häirib teisi trennitegijaid ning nende tähelepanu.

Sõjajumal. Me näeme, et tema biitseps on suurem kui mõne inimese pea, ent see ei anna talle õigust käituda nagu jõusaali kuningas. Pole mõtet raskusi ringi loopida, karjuda ja jõllitada teisi «nõrgemaid». Selle asemel võiks oma abi pakkuda, kui kaastreenija sellega nõus on, ning aidata tal mõnd harjutust parandada või toetada.

Unistaja. Enamasti tehakse seeriate vahel 30 sekundit kuni paar minutit pausi. Seeria ise võtab aga aega samuti alla minuti. Unistajal võtab aga seeria tegemine, puhkamine ja tühjusse vahtimine aega üle 20 minuti. Tüütu on see seepärast, et samal ajal võivad teised tema järel oodata.

Kõrvalehiilija. Ta on jõusaali küll kohale tulnud ning enamasti koos mõne sõbraga, ent kõik kuulevad tema hädadest – käed on valusad, töö väsitas juba päeval ära, pea käib ringi jm ehk tal on lõputult vabandusi, miks tegelikult mitte trenni teha. Kui enesetunne on nõnda kehv, olekski mõistlik ära minna, mitte pidevalt vabandusi otsida ja selle teabega teisi trennitegijaid tüüdata.

Suhtlemisaldis. Seal on erinevus sees, kas inimene on lihtsalt teiste suhtes sõbralik või on tema eesmärk saada teada kõigi jõusaalis viibijate nimi, sünniaeg ja lemmiksari. Entusiastlik suhtleja võiks kehakeelt lugema õppida – kui inimesel on kõrvaklapid peas, ei kuula ta vaid lihtsalt muusikat, vaid pole ka suhtlemisest väga huvitatud.

Sõpruskond. Neid on rohkem kui kolm, nad on lärmakad, jutustavad palju ning teevad lobisemise tõttu ka aeglasemalt trenni. Kuna neil on aga soov koos treenida, võtavad nad ühtaegu enda alla ka suure osa masinaid või kükipuure. Kõik jõusaalis viibijad tänaksid sõpruskonda, kui nad saaks muljete vahetamiseks kokku kusagil mujal kui jõusaalis ning käiksid seal koos kohal pigem paarikaupa.

Uhkustaja. Võibolla on ta tõesti parasjagu parimas vormis mees jõusaalis. See saavutus on austust väärt, ent mitte siis, kui hakata sellega inimeste ees uhkustama ja samas viidata, kui palju neil veel sama vormi saavutamiseks teha on. Samuti võiks ta meeles pidada, et peeglid on jõusaalis selleks, et oma harjutusi jälgida, mitte oma musklite imetlemiseks.