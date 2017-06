Millenniumlaste toidud võivad olla lahendus rasvumisele

Avokaado, hummus ja pähklivõi on vaid osake millenniumlaste menüüst, vahendab The Independent. Nende lemmiktoidud on trendikad ja tervislikud.

Uue uuringu kohaselt aitavad need samad toidud ka rasvumise vastu. USA Georgia ülikooli uurijad on leidnud, et hetkel moes olevad toidud on rikkad polüküllastamata rasvade poolest ja muudavad meie isu.

Lisaks tervislikkusele parandavad avokaado, kinoa, kikerherned, lõhe, tšiiaseemned, oliiviõli ja pähklid ka mälu ja arendavad inimest kiiremini probleemidele lahendusi leidma.

Georgia ülikooli teadlased uurisid 18–35-aastaseid inimesi – ühes sõid polüküllastamata rasvu sisaldavaid toite ja teised mitte. Katsealustelt küsiti, kui näljasena nad ennast tunnevad või kui täis nende kõht on ja kui palju nad suudaksid veel süüa.

Selgus, et need, kes sõid polüküllastamata rasvu sisaldavaid toite, tundsid, et nende kõht on rohkem täis kui need, kes ei söönud polüküllastamata rasvu sisaldavaid toite.

«Isutekitavatel hormoonidel on oluline osa selles, kui palju me sööme,» sõnas uuringu autor Jamie A. Cooper. «Tulemuseks saime, et polüküllastamata rasvu sisaldavaid toidud nagu näiteks pähklid, muudavad meie söögiisu nii, et me tunneme, et kõht on kauem täis.»