Hea teada: kuidas puhastada madratsit

Madratsi puhastamiseks on vaja söögisoodat, sõela, tolmuimejat ning piisavat ajavaru, kirjutab Business Insider. See meetod teeb madratsi puhtaks surnud naharakkudest, lõhnadest, madratsisse imbunud rasust ja isegi tolmulestadest.

Esmalt tuleb madratsilt voodipesu eemaldada, sealhulgas madratsikaitse, mis tuleks eraldi puhtaks pesta. Seejärel võib madratsi jätta näiteks pooleks tunniks lihtsalt õhu kätte seisma. Jälgi, et aknad oleks lahti ning õhk liiguks. Madrats võib veidi haiseda ning see on pideva kasutuse juures normaalne. Kui oled madratsit veidi tuulutanud, võta sõel ja söögisooda ning puista seda igale poole madratsi peale, sealhulgas hõõru madratsi nurkadesse. Jäta madrats tunnikeseks sinnapaika ning ära muretse, sest sooda ei kahjusta seda mingilgi viisil, vaid eemaldab sellelt ebameeldiva lõhna.

Järgmisena võta appi tolmuimeja. Hea oleks, kui sellel oleks spetsiaalne mööblile või madratsile mõeldud harjasotsik. Otsik peaks olema ka võimalikult puhas, sest muidu pole madratsi puhastamisel erilist mõtet, vaid pigem kannad sellele tolmu. Käi madrats põhjalikult tolmuimejaga üle, et see eemaldaks kogu mustuse ja söögisooda jäägid. Kui see on tehtud, tuleks madrats paariks tunniks tuulduma jätta ning seejärel võib selle taas kasutusse võtta.