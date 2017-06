Toidukaupade hinnad langevad pühade ja tähtpäevade eel

Soodushindu poodides kujundavad mitmed tegurid, alustades toodete sisseostuhindadest ja tooraine hinnast lõpetades kaupade hooajalisusega. Suurematesse sooduskampaaniatesse valitakse aga enamasti klientide lemmikud, hooajalised ning kampaaniaga seonduvad kaubad, näiteks jaanipäeva eel igasugused lihatooted.

Rimi pressiesindaja Katrin Bats selgitas, et suuremad sooduskampaaniad planeerib poekett oma turundusplaanis, millesse tehakse ka jooksvalt muudatusi lähtuvalt turuolukorrast. «Kampaanias on alati esindatud klientide igapäevaste ostudena teadaolevad tooted lähtuvalt nende vajadustest ja soovidest. Lisaks valitakse kampaaniasse kaupu lähtuvalt kampaania sõnumist, hooajast, pühadest jms,» sõnas ta.

Ka Prisma Peremarketi peaostujuht Pille Raaliste märkis, et suured kampaaniad nagu «Osta Ära!» Prismas planeeritakse ette juba kuid varem, kuna nende pakkumiste seas on ka tooteid, mis kaupluse igapäevasesse sortimenti ei kuulu, mistõttu nõuab pakkumiste saamine pikemaajalist planeerimist nii jaeketi, tarnija kui tootja poolelt. «Kui aga sooduspakkumisi tehakse, keskenduvad jaeketid peamiselt hooajalistele olulistele ja enimmüüdavatele toodetele, et need mõjutaksid võimalikult suurt hulka tarbijaid,» lisas ta.

Maxima Eesti kommertsdirektor Kristina Mustonen kirjeldas, et näiteks vabariigi aastapäeva, jaanipäeva või ka koolide lõpetamiste eel sooduspakkumisi planeerides vaadatakse üle oma sortiment ja varud ning püütakse vajaminevad kaubad teha klientidele võimalikult taskukohaseks. Suuremate kampaaniate raames on tema sõnul võimalik pakkuda soodsat hinda ka seetõttu, et sisseostukogused on suured. «Jaanipäeva ettevalmistused on juba alanud ning soojade ilmade tulekul alustasime juba liha ja teiste grilltoodete valiku laiendamist ning ka soodushindade pakkumist,» kinnitas ta.

Katrin Bats lisas, et müügi puhul on oluline ka kampaaniatoote nähtavus. «Enim müüvad ikka need kaubad, mida reklaamitakse kliendilehes, teles ja teistes meediakanalites. Nii jõuab info toote hea hinna kohta lihtsalt suurema hulga inimesteni,» ütles ta.

Samas pole vähemoluline hoida ka väljaspool pühasid ja suuremaid sooduskampaaniaid teatud igapäevatoodete hindu soodsana, et klient saaks teatud kaubagrupist soovi korral valida kõige odavama. Mustonen märkis, et ka igapäevaselt vajaminevaid toiduaineid (piim, koor, leib jm) püütakse pakkuda soodushinnaga, et ka see valik oleks tarbijale hea hinnaga kättesaadav. «Sama kehtib toodete puhul, mida soovitakse osta hooajaliselt, näiteks värske kartul kevadel või maasikad suvel,» lisas ta.

Kui muidu on poodides tavaks nädala või kahe tagant igapäevatoodete soodushindu vahetada, siis teistest eristub Prisma, kes keskendub vähem kampaaniapakkumistele ning hoiab igapäevatoodete hindu oma «Hinnagarantii» raames pikemas perspektiivis madalamana.