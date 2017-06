Fidget spinneri ketta alla neelanud väikelaps sattus Austraalias haiglasse

«Hoiatus lapsevanematele, kelle võsukestel on fidget spinner! Meie poeg neelas kogemata oma spinneri ketta alla ning lõpetas haiglas,» kirjutas poisi ema kohalike emade ühises Facebooki grupis, vahendab news.com.au.

Naine kirjeldas, et näpuvurri äär oli mõranenud ning kui poeg seda keerutas, lendas üks väike ketas poisile suhu ning enne kui ta arugi sai, oli selle alla neelanud. Poiss viidi koheselt kohalikku EMOsse. Ema sõnul oodatakse, et poeg väljutaks mänguasja kahe päevaga, kuid kui seda ei juhtu, otsivad arstid alternatiivse meetodi ketta väljasaamiseks.

Fidget spinneri populaarsus lahvatas tänavu kevadel paljudes maailma riikides, ent ometi on juba teisigi teateid sellest, et see ei pruugi igas olukorras olla ohutu. Ka maikuus levis meedias juhtum USA tüdrukust, kes neelas näpuvurri osa alla ning arstid pidid selle tema söögitorust kirurgiliselt eemaldama.