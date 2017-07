Nüüd on teada: parimad hetked, mil internetis oma asju müüa

Business Insider teeb oksjoniportaali OfferUp abil ülevaate, millises kalendrikuus tasub teatud asju müüa, et need kiirelt ostja leiaks ning müüjale suurima võimaliku tulu tooks.

Jaanuar – televiisor. Kui ostsid ise või said jõulukingiks senisest vingema teleri, siis on õige aeg oma vana müüki panna kohe aasta alguses, enne kui algavad suuremad hooajalised soodustused.

Veebruar – ehted. Kasutuseta jäänud kihlasõrmus ja muud ehted leiavad palju suurema tõenäosusega endale ostja veebruaris vahetult enne sõbrapäeva, mil ehted kallimatele eriti hinda lähevad.

Märts – auto. Kevade hakul, mil lumi hakkab sulama ja tuludeklaratsiooni rahad on käes, vaadatakse rohkem vaatama ka autoostu poole. Seega on õige aeg oma auto müüki panna.

Aprill – matkavarustus. Telgi, suure seljakoti ja matkasaabaste müügiga ei pea ootama südasuveni, sest esimesed tulihingelised matkajad asuvad neid soetama juba kevadel esimeste soojemate ja valgemate ilmadega. Kindlasti on nad ka huvitatud korralikust kasutatud kraamist.

Mai – muruniitja. Sel puhul tasub samuti muruniitja või –traktori müük ajastada enne seda, kui jaeketid hakkavad sellele soodsamat hinda pakkuma. Muruniitja muutub hädavajalikuks masinaks just maikuus ning näiteks augustis on juba raskem seda maha müüa.

Juuni – lapsevanker. Juulis ja augustis sünnib sageli rohkem lapsi, mis tähendab, et juunikuu on ka peaaegu viimane aeg lapsevankri, kergkäru, turvahälli või muu taolise soetamiseks. Samuti liiguvad pered suvekuudel rohkem lastega ringi ning on tõenäolisem, et sellised ostud tehakse just suve hakul.

Juuli – lapsevoodi ja häll. Millegipärast eelistatakse sedatüüpi suuremaid oste teha just suvekuudel ning märksa etem lootus on lapsevoodi müügilt rohkem teenida juulis kui näiteks detsembris.

August – suusa- ja lumelauavarustus. Siin kehtib vastupidine taktika, sest talvehooajal hakkavad nende tarvete hinnad hoopis langema, mistõttu oleks hea neist soodsalt lahti saada enne sügist.

September – suvila. See on viimane aeg taskukohase hinnaga suvila müügiks, sest septembris tahetakse veel maal terrassil hommikukohvi nautida ning konkurentsi teiste müüjate seas on vähem, sest nemad on oma kinnisvara juba suve jooksul ära müünud.

Oktoober – laste suusavarustus. See on aeg, mil kogu suusavarustus pole veel müüki paisatud ega pole ka mitte soodushindadega, ent agaramad lapsevanemad võivad selle vastu juba huvi tunda.

November – jalgratas. Kuigi see tundub kummaline, on suvi halvem aeg jalgratta müügiks kui sügis.

Detsember – jooksulint, trenažöörid ja muud sporditarbed. Põhjus on lihtne – inimesed hakkavad juba valmistuma uusaastalubadusteks ning on valmis endale sporditarvikuid kokku ostma.