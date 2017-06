Kurb, aga tõsi: ilmselt oled kogu elu valesti käsi pesnud

Hoolikas kätepesu aitab vältida külmetust, grippi ja isegi kõhulahtisust, vahendab Business Insider. Et käed aga päriselt puhtaks saaks ning suurema osa baktereid neilt ära peseksid, tuleb selles tegevuses palju põhjalikum olla.

Baktereid korjame kätega üles igapäevaselt kohtadest, mille peale isegi väga ei mõtle – alustades telefoniekraanist ja ukselinkidest ning lõpetades kraanikausi ja vannitoa pindadega. Ainus viis ühiskasutatavates kohtades levivate bakterite vältimiseks on käte pesemine.

Selleks tuleb esmalt teha käed sooja või jaheda vee all täielikult märjaks. Seejärel võta appi seep ning kanna see kätele. Hõõru seep põhjalikult laiali 20 sekundi jooksul – see on palju pikem aeg, kui esiti tundub. Ole hoolikas ja kanna seepi nii sõrmenukkidele, sõrmede vahedesse, peopessa kui ka küünte alla, sest sinna kipub mustus eriti kinni jääma. Loputa käsi hoolikalt ning kuivata käed samuti täielikult ära, mitte ära jäta neid niiskeks. Niimoodi tehes saad lahti 99 protsendi ulatuses kätel pesitsevatest bakteritest.