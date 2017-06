Uuskasutuskeskusele annetati kogumiskampaaniaga 227 tonni esemeid

Kokku loobus kampaania jooksul oma kasutuseta seisvatest asjadest 11 120 inimest ning 29 ettevõtet, teatas Uuskasutuskeskus. Uuskasutuskeskuse turundusjuhi Annika Altmäe sõnul on kogutud esemeid ligi 70 tonni rohkem kui eelmisel aastal.

«On näha, et asjade äraviskamise või metsa alla viimise asemel uuskasutuseks annetamine on eestimaalaste seas iga aastaga üha loomulikum tegevus,» sõnas ta. Annetustena võeti vastu nii riideid, jalanõusid, mööblit, kodutehnikat, nõusid, mänguasju, raamatuid ja muud kodumajapidamises leiduvat.

Kuigi «Toome ära» aktsiooni korraldatakse vaid iga kevad, ei tohiks ükski korralik ese lõpetada prügikastis ka kampaaniavälisel ajal. Altmäe tuletas meelde, et annetusi võtavad Uuskasutuskeskused vastu aastaringselt. Keskustesse Tallinnas, Tartus, Pärnus, Paides ja Narvas ning kogumiskonteinerisse Pirital ning Haaberstis on oodatud kõik majapidamises üle jäänud puhtad ja terved esemed.

MTÜ Uuskasutus on 2004. aastal loodud sotsiaalne ettevõte, mille eesmärgiks on saata kasutatud asjad ringlusesse, teha asjade annetamine lihtsaks ning propageerida keskkonnasõbralikku elustiili. Asjadele leitakse uus omanik kas koostööpartnerite abiga (heategevus, re-disain, ümbertöötlus, kunstnikud või filmitegijad) või need mõistliku hinnaga keskustes maha müües. Müüdud esemetest saadud tulu kasutatakse selleks, et uuskasutust kui keskkonnasõbralikku käitumisviisi veelgi enam propageerida.