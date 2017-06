Maxima poest kadus triviaalne kaup

«Kilekotte pole» - selline kiri oli Ahtme Maximas väljas ühel reedel, kirjutab limon. Käsitsi kirjutatud sildi oli ilmselt välja pannud üks kassapidajatest, kes oli väsinud ostjate küsimustele vastamast.

Portaal otsustas kontrollida, kas lugejate kaebus, et pidevalt napib poes kilekotte, ka paika peab. Poes ringkäiku tehes selgus, et kurtjad ei valetanud – kõik kilekottide riiulid olid tühjad. Maxima pressiesindaja Katja Ljubobratetsi sõnul on tegu siiski erandolukorraga. «Meie Ahtme pood teenindab iga kuu aina enam kliente. Püüame vastata nende ootustele, kuid aeg-ajalt see ebaõnnestub,» selgitas Ljubobratets. Ta soovitab ostjatel anda oma murest teada kas poe infoletti või siis Maxima klienditoe telefonile.