5 põhjust, miks võtta tööle äsjane koolilõpetaja

CV Keskuse Karjääriabi toob välja viis tunnust, miks on värske koolilõpetaja hea valik värbamiseks.

Motivatsioon

Äsja kooli lõpetanud noor inimene on kõrgelt motiveeritud ja valmis maailma vallutama. Noored tööturule sisenejad soovivad leida oma kohta töömaailmas, teha karjääri, unistada suurelt, viia ellu oma eesmärke, arendada koolis saadud teadmisi ja juurde õppida. Seda energiat, pealehakkamist ja tööindu oleks ju patt kasutamata jätta.

Värsked teadmised

Pole kahtlustki, et koolilõpetaja teadmised on värsked ja uued. Loomulikult on juba aastaid spetsialiseerunud töötajal omad eelised ja kokkuvõttes suuremgi teadmistepagas, ent ka koolilõpetajal on hea stardipakett juba olemas, millele teadmisi muudkui juurde lisada.

Innovaatiline lähenemine

Kui väga pikka aega sama tööd teha, siis sageli väheneb ind luua uusi lahendusi ja mõelda välja uuenduslikke viise, kuidas tööd teha efektiivsemalt või kiiremini. Äsja koolipingist tulnud värskete mõtetega uus kolleeg võib ettevõttele toota märkimisväärset lisandväärtust.

Väiksem palgakulu

Tööturule alles teed rajav noor ei saa oma töö eest küsida sama summat, mida aastaid spetsialiseerunud ja küllaldaste oskustega töötaja. Uue töötaja õpetamine võtab küll aega ning loomulikult peaks palk kasvama koos järjest paranevate töötulemuste ja oskuste lisandumisega, ent vähemalt algstaadiumis hoiavad koolilõpetajad tööandja palgakulu madalamal.

Tehnoloogiateadlikkus

Tööturule sisenev põlvkond on tõepoolest üles kasvanud, nutiseadmed käes, kuid tehnoloogilised teadmised on töö tegemises kindlasti abiks. Ei tasu karta, et noor töötaja päevad läbi nutiseadmes vaid meelelahutusega tegeleb – aidates tal motivatsiooni hoida ja põnevaid eesmärke seada, paneb ta oma suurepärased ajaplaneerimise oskused tööle.