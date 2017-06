7 nippi, kuidas tööintervjuul silma paista

Uuringud on näidanud, et lihtne suhtlus intervjueerijaga enne töövestlust annab tööotsijale teiste kandidaatide ees eelised.

Karjäärinõu pakkuva veebilehe omanik J.T O’Donell on kokku kogunud mõned soovitused, kuidas murda jää sinu ja intervjueerija vahel ning alustada vestlust.

«Võti on küsida üks või kaks lahtist küsimust, millele intervjueerija peaks pikemalt vastama – see näitab, et oled hea kuulaja,» soovitas ta ja lisas, et oluline on pöörata tähelepanu ka enda kehakeelele ja hoida intervjueerijavaga silmsidet.

Siin on seitse vestluse alustamise moodust:

«Väga meeldiv sinuga tutvuda. Kuidas möödus sinu nädalavahetus?»

«See pole küll kõige loomingulisem vestluse algus, kuid näitab intervjueerijale, et oled julge, aktiivne ja sõbralik,» sõnas karjäärinõustaja Amanda Augustine. «Samuti on see võimalus small talk'iks, ilma et peaksite liiga isiklikest asjadest rääkima.

«Milline oli kõige meeldivam üllatus, kui siin tööle asusite?»

O’Donnelli sõnul on hea taktika hoida vestluse keskmes intervjueerija ja tema positiivsed kogemused ettevõttes.

«Õnnitlen võidu puhul! Kuidas sinu meeskond tuli selle ideega välja?»

Augustine sõnul on siirad komplimendid alati teretulnud. Kui sinu intervjueerija on hiljuti just midagi saavutanud, siis tema õnnitlemine näitab, et oled enne töövestlusele tulemist ettevõtte kohta korralikult uurinud.

«Oh kui huvitav kunstiteos!»

Karjääriteemadel hulganisti raamatuid kirjutanud Vicky Oliver soovitab juttu teha ka ruumis olevatest kunstiteostest, kui need huvitavad paistavad. Kirjaniku sõnul ei ole oluline mitte see, millest te räägite, vaid see, kui kiiresti saab n-ö jää purustatud.

«Mulle väga meeldis teie ettevõtte viimane blogipostitus»

Värbamisettevõtte Adecco Staffing USA filiaali vanema asepresidendi Amy Glaseri sõnul on komplimendid alati head, kuid eriti head on nad siis, kui nad näitavad, et töövestlusele tulija on kursis ettevõttes toimuvaga.

«Mis on kõige meeldejäävam asi, mis on sinuga juhtunud pärast selle ettevõttega liitumist?»

O’Donneli sõnul näitavad sellised küsimused, et sa oled positiivne ja emotsionaalselt intelligentne inimene, keda huvitab ka teiste inimeste käekäik.

«Ma lugesin väga huvitavat artiklit täna hommikul»

Oliveri sõnul peab vestlus olema lihtne ja tasakaalukas. «Kui intervjueerija vastab, siis hoia teemat üleval. Kui ei vasta, siis liigu kähku teise teema juurde. Ära jää vestlusesse, mis on ennast ammendanud.»