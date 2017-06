25 asja, mis pakuvad rohkem rahuldust kui näpuvurr

Sellegipoolest on olemas 25 asja, mis on veel rahustavamad kui keerlev fidget spinner näppude vahel. News.com.au järjestas need:

Pliiatsite teritamine Sõlme läinud ehete lahtiharutamine Vees lahustuva tableti sulatamine Paberi kokku klammerdamine Aevastamine Vanade paberkirjade katkirebimine Vales kohas asuva karva pintsettidega väljatõmbamine Topiliselt kampsunilt toppide eemaldamine Šnitsli lihahaamriga tagumine enne küpsetamist Küünalde süütamine Keedetud muna koore eemaldus ühekorraga E-kirjade kustutamine Ninapooride puhastusplaastri eemaldamine Pliiatsi keerutamine sõrmede vahel Kartulite purustamine Küünelt küünelaki koorimine Tinderis sõrmega vasakule libistamine Suhkrupakkide raputamine Jalataldade koorimine Ideaalselt külgpoksi parkimine Lapse küünte lõikamine Lemmikkruusist joomine Tühja joogipurgi kokkuvajutamine Loodi kasutamine Kõrvade puhastamine vatitikuga