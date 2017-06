Huvitav teada: kuidas erinevad pruunid ja valged munad

Muna värvi määrab suuresti kana geneetika, kirjutab toiduportaal Mashed. Üldjuhul munevad valgete kõrvalestadega kanad valgeid mune ning punaste kõrvalestadega kanad pruune mune.

Kuna poodides müüakse vaid valgeid ja pruune kanamune, siis tegelikult munevad haruldasemad kanad ka teisi värve mune. Näiteks «Ameraucana» tõug muneb siniseid ja «The Olive Egger» rohelisi mune.

Poes on saadaval aga rohkem valgeid kui pruune mune, mistõttu on levinud eksiarvamus, et pruunid munad on haruldasemad ja hinnalisemad. Valgeid mune munevad kanatõud on oma liigikaaslastest veidi väiksemad ning neid on ka pisut soodsam üleval pidada, mistõttu kasvatatakse neid rohkem ning seega ka müüakse nende mune enam, mistõttu võibki nende hind mõnel pool pisut madalam olla.

Kokkuvõttes on valged ja pruunid munad üsnagi samaväärsed – koortel on sama tihedus, munad maitsevad samamoodi ning on ka mõõdukalt süües ühtmoodi tervislikud. Küll aga on erinevus mitte koore värvis, vaid selles, kuidas on kana kasvatatud ning kui vanalt kanalt muna pärineb. Näiteks vanematelt kanadelt pärit munadel on kergemini mõranev koor, samas kui nooremad kanad munevad tugevama koorega mune.

Muna maitse võib olla seotud sellega, kuidas on kana kasvatatud – kohalikust mahetalust pärit munad on ilmselt maitsvamad ja värskemad kui need, mille saad supermarketist. Munakoore värv ei määra samuti selle toiteväärtust, vaid sõltub pigem kanale antud toidust. Mida täisväärtuslikum toit ja vabam kasvatus, seda rohkem võib munas olla vitamiine ja oomega-3-rasvhappeid, kuid erinevused teistes tingimustes peetud kanade munadega ei ole siiski märkimisväärselt suured.