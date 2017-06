Suurettevõtted hindavad lisapuhkusepäeva vajalikkust

Täna kirjutas Eesti Ametiühingute Keskliit, et ettevõtted võiksid anda nädalavahetusele langevate riigipühade eest tasustatud vabu päevi, kuna Eesti inimestel on lisapuhkusepäevi niigi vähevõitu.

Telia Eesti personalidirektor Janika Kuusiku sõnul toetab nende ettevõte paindlikke tööviise ja -suhteid. «Tegelikult kasutame juba aastaid lähenemist, et kui mõni riigipüha satub neljapäevale või teisipäevale, muutub vastavalt siis kas reede või esmaspäev samuti puhkepäevaks ning töötajatel on võimalus nautida tavapärasest pikemat nädalavahetust,» sõnas ta. «Lisaks on kõigil töötajatel võimalus kasutada terve kalendriaasta jooksul täiendavaid tasustatud vabu päevi.»

Aasta ihaldatuimaks ettevõtteks tituleeritud Eesti Energia personalidirektori Tiina Drui sõnul on tasustatud vaba päev küll tervitatav, kuid oleneb siiski ka töögraafikust. «Printsiibis on inimestele lisapuhkepäevade andmine õige suund, sest puhanud inimene on tööl viljakam ning suudab rohkem panustada kui väsinud inimene. Puhanud inimene püsib üldjuhul ka tervem,» sõnas ta ja lisas, et kontoritöötajatele on sellise muudatuse tegemine täiesti teostatav. «Peab lihtsalt jälgima, et töö saaks tehtud ja vajalikud funktsioonid oleksid kaetud.»

«Vahetustega tootmistöö puhul on aga sellise muudatuse rakendamine keerulisem, sest tehast või elektrijaama ei saa lihtsalt olenevalt pühade kuupäevadest seisma jätta,» märkis Drui. «Küll aga on Eesti Energia kollektiivlepingutes selline kokkulepe, et töötaja saab aastas ühe täiendava puhkepäeva, kui kalendriaasta jooksul langeb iganädalaste puhkepäevadega kokku rohkem kui kolm riigipüha.»