Nõuanne miljardäridelt: see alahinnatud oskus tagab edukuse

Kommunikatsioonihäireid esineb nii suuremates kui väiksemates firmades ning inimeste endi vahel, mõnel puhul isegi mitteverbaalsel teel, kirjutab Reader’s Digest. Üksteisest valesti aru saamine võib aga probleeme ja tülisid tekitada ning takistab edasiliikumist. Hea suhtlemisoskus ja selge kommunikatsioon käivad aga edukusega kaasas ning seda on erinevatel ajahetkedel kinnitanud ka tänased miljardäridest edukad ettevõtjad.

Näiteks ütles Microsofti asutaja Bill Gates juba kümme aastat tagasi intervjuus BBC-le, et suhtlemisoskus ning võimekus töötada erinevate inimtüüpidega on väga tähtsad, muuhulgas ka IT-valdkonnas, sest igasugused muudatused ja sealsed uuendused nõuavad inimestelt koostöösse panustamist ja ideede jagamist. Vahel on vajalik ka töötajate endi või hoopis klientidega maha istuda, nende tagasisidet ja ettepanekuid kuulata ning püüda mõista nende vajadusi. Peamine on Gates'i sõnul see, et ükski neist tegevustest ei saaks toimuda ilma vahetu ja selge kommunikatsioonita. Tema nõuanne peab ka kümme aastat hiljem paika.

Richard Branson on aga kommunikatsiooni kohta öelnud, et see paneb justkui maailma õigetpidi tööle – see hõlbustab inimestevahelisi sidemeid ning lubab neil ühtaegu õppida, areneda ja progressi kogeda. Kommunikatsiooni mõte pole vaid rääkida või kuulata, vaid need ühendada ning räägitust ka reaalselt aru saada, seda nii sõnaliselt kui ka kehakeelt lugedes.

Warren Buffet on samuti jaganud suhtlusalast nõu üliõpilastele. «Teie vanuses on üheks parimaks enesearendusviisiks õppida paremini suhtlema – ilma heade suhtlusoskusteta ei ole te võimelised inimesi veenma, et nad teile järgneksid isegi siis, kui teie näete üle mäetipu ja nemad mitte,» rääkis ta. Miljardär viitab sellele, et suurepärane kommunikatsioon on võimalus inimesi endaga kaasa tõmmata, aga ka neid endasse uskuma panna või julgustada suuremaid tegusid tegema. Igatahes saab vahetu kommunikatsioon inimesi panna millegi nimel edasi liikuma, mitte taganema.