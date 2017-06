Maailma parima lauamängu tegid lätlased

Aasta parimat kaardi- või lauamängu valitakse alates 1978. aastast, kirjutab mixnews. Auhinnasaaja valitakse kaardi- ja lauamängude seast. Spiel des Jahres peetakse selle valdkonna kõige olulisemaks tunnustuseks. Ice Cooli mängu loojaks on firma Brain Games. Mäng on müügil 20 keeles ja 40 riigis ning seda on toodetud 100 000 eksemplari.

Mäng on mõeldud kahele kuni neljale inimesele ning kestab u pool tundi. Mäng maksab u 30 eurot.