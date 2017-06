Saarlased peavad suvel päevapraadi tikutulega taga otsima

Enamik Kuressaare söögikohti kaotab suveks päeva prae, et elus hoida oma töötajaid. Castello perenaise Aive Laanemetsa sõnul tuleks arvestada seda, kui palju tööd suvel on ning seda, et päevapraad ei ole asi, millega suudaks töötajatele palka maksta.

Mitmed söögikohad on päevaprae kaotamist põhjendanud sellega, et köök ei jõua tellimustega järele või et päevaprae võimalust kasutavad ka turistid, kellelt eeldatakse põhimenüüst tellimist.

Loe lähemalt Meie Maast.