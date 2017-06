Puust ja punaseks: kus ja kuidas tohib jaanilõket teha?

Jaanilõkke tegemisel tuleb silmas pidada, et see on hoonetest vähemalt 15 meetri ja metsast vähemalt 20 meetri kaugusel ning ei asuks kõrgepingeliinide lähedal.

Päästeamet soovitab lõkke tegemisel jälgida tuule tugevust ja tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või lõkke tegemisega kaasnev suits ei häiriks naabreid.

Ühtlasi tuleks jälgida, et puu või söega köetav grillahi oleks hoonest vähemalt viie meetri kaugusel. Neile, kes otsustavad jaanipühad veeta korteris, tuletab Päästeamet meelde, et rõdul tohib grillida vaid selleks ettenähtud gaasigrilliga. Metsas tohib tuld teha ja grillida vaid selleks ettenähtud kohtades, eelistades võimalusel kattega lõkkekohti, mida leiab näiteks RMK puhkealadelt.

Nii lõkke tegemisel kui grillimisel tuleb metsas, maastikul kui ka koduaias järgida tuleohutusnõudeid. Viimane pidutseja või grillija peab kandma hoolt selle eest, et tuli saaks kindlalt kustutatud. Lõkkejääkide summutamiseks sobib hästi näiteks pangetäis vett või liiva.

Kodulõkete tegemisest päästeteenistust teavitama ei pea, kuid tuleohutusnõudeid tuleb silmas pidada igal juhul. Avalikel üritustel lõkete tegemine peab olema kooskõlastatud päästeasutusega.

Hoia kindlasti käepärast laetud mobiiltelefon, et saaksid vajadusel numbrilt 112 abi kutsuda. Loodusesse minnes tee endale selgeks oma täpne asukoht, sest abi saabumise kiirus sõltub teejuhiste täpsusest. Lõkete tegemise, grillimise ja muude tuleohutusalaste küsimustega võib pöörduda päästeala infotelefoni 1524 poole.