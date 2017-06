Jaanipäeval veekogule minnes tuleb päästevest selga panna

Jaanipäev on eestlaste jaoks püha, kus ollakse väljas, metsas, tehakse lõket ja minnakse veekogudele. Et jaaniaeg veekogu ääres mööduks turvaliselt, kutsub Päästeamet inimesi üles kandma veekogule minnes päästevesti.

Olenemata ujumisoskusest, soost või vanusest, tuleb veesõidukis alati päästevesti kanda. Päästeamet paneb inimestele hingele, et nad hoolitseksid, et kõik veesõidukis olevad inimesed päästevesti kannaks. Veesõidukiõnnetused juhtuvad pea alati ootamatult ning paadis päästevesti kandmine peaks olema sama loomulik kui autos turvavöö kinnitamine.

Veekogu ääres viibides tuleks hoida oma sõpradel ja lähedastel silm peal ning kedagi ei tohi purjus peaga vette lasta. Alkoholi mõjul kaob ohutunne ja sellises olukorras minnakse tihti end veekogusse värskendama, ujuma või oma võimeid proovile panema. Päästeamet hoiatab, et alkoholi tarvitanud inimest võivad tabada koordinatsioonihäired, ta ei tunneta veetemperatuuri ning kipub oma ujumisoskust üle hindama. Suuremas seltskonnas on oluline, et oleks keegi, kes suudab oma kaaslastel silma peal hoida.