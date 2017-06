Brüsseli lend maandus tavatul põhjusel hoopis Tartus

Mitu reisijat andsid Postimehele teada, et Brüsseli-Tallinna lend hilineb.

«Tänane Nordica LOT lend hilines Tallinnast väljumisega 3,5 tundi, mistõttu tagasilend Brüsselist hilineb samuti ja lennuk maandatakse Tallinna asemel Tartus,» kirjutas nördinud reisija. Ta lisas, et reisijate eest hoolt ei kanta. Pakutakse hommikust asenduslendu, aga ööbimist mitte. «Need hilinemised on muutunud krooniliseks ja alati on standardvastus «tehnilistel põhjustel». Kaua võib!» oli ta pahane. Nordica saatis oma klientidele teate, et lend LO8178 hilineb. «Planeeritav väljalend 00:30. Kuna saabumisel on Tallinna lennujaam suletud, siis saabub lend Tartu lennujaama ja reisijad toimetatakse Tallinna bussiga.Palume vabandust mugavuste pärast.

Dear passenger! Flight LO8178 is delayed. Estimate time of departure is 00:30. Due to Tallinn Airport is closed flight will arrive to Tartu. Passsengers will sent to Tallinn by bus. We apologise for the inconvenience.»