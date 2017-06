Äparduste reis: buss unustas reisijad maha ja ratas pani plehku

See ei olnud aga esimene äpardus, mis tee peal juhtus, kirjutab Meie Maa. Esmalt unustas bussijuht mõned reisijad praamile maha ja pöördus Muhust neile uuesti järele. «Eks ta natuke ikka vänderdas. Kui sul 90 pealt lendab rehv alt ära, siis ta ikka alguses vänderdab. Bussijuht sai selle pidama või tähendab, ta ei saanud pidama, vaid see jäi pidama, sest kui sul on ikkagi nelja asemel kolm rehvi, siis ta lõpuks jääb seisma,» rääkis bussiga Kuressaarde sõita üritanud Merili. Buss vajus alt ära sõitnud ratta pärast viltu.

Suurt paanikat õnnetus sõitjates ei tekitanud, kõige murelikumad olid vanemad inimesed, kel oli vaja bussijaamast uuele bussile jõuda, et maale edasi sõita. Ka need kolm naisterahvast leidsid endale ise transpordi.

AS-i Sareta juhatuse liige Henno Liiv eile juhtunud kommenteerida ei soovinud.